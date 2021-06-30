  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Katil İsrail’in yıkım planına protesto
Kütahya'da korkutan deprem
Kilosu 800 liradan satılıyor
Gündem Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Gündem

Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmenin mahsur bırakıldıkları Edirne sınırından kurtarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 07:55:00 -
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerine devam ettiği belirtildi.

Mahsur bırakılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmen grubunun, Mehmetçik tarafından kurtarıldığı, göçmenlerin Edirne Valiliğinin talebiyle insani ihtiyaçlarının karşılanması için Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen göçmenlerle yapılan mülakata da yer verildi.

Göçmenlerin, Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve zorla, dövülerek Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay