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Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! ABD'yi ülkeye davet ettiler

Türkiye’ye karşı terör devleti İsrail ve darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile birlikte Doğu Akdeniz’de gaz arama mücadelesine giren Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis hükümeti, rekabette öne geçemeyince çareyi ABD’yi ülkesine davet etmekte buldu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! ABD'yi ülkeye davet ettiler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, parlamentodaki partilerin temsilcileri ile bir araya gelip onları ABD ile imzalanması beklenen yeni savunma anlaşması hususunda bilgilendireceği belirtildi.

Toplantının öncesinde Dendias resmi Twitter hesabı üzerinden, “ABD ile yapılacak anlaşma Yunanistan’ın çıkarlarını koruyor ve Ege ile Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin bir unsuru olacak. Karşımızdaki iyi bir anlaşma” açıklamasını yaptı.

Yunan basınına göre bir bitiş tarihi olmayan anlaşma, Yunanistan’da yeni üsler kurulmasını içeriyor.

"Türkiye’ye karşı bir adım"

Yunanistan’daki ABD varlığının genişletilmesinin önünü açacak olan anlaşma, basında “Türkiye’ye karşı bir adım öne geçmek adına girişilmiş bir iş” olarak yorumlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
  1. Nikos Dendias
  2. Yunanistan
  3. Twitter
  4. Doğu Akdeniz

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