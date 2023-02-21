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Aktüel Yunanistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım
Aktüel

Yunanistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım

Yunanistan, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından bölgedeki depremzedelere destek kapsamında 110 tonluk insani yardım malzemesi daha gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:28:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 11 konteynerden oluşan 110 tonluk insani yardım malzemesinin Türkiye'deki depremzedelere ulaşmak üzere Patra Limanı'ndan yola çıktığını açıkladı.

Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 110 tonluk 11 konteyner insani yardım malzemesi Patra Limanı'ndan yola çıkarıldı.

Yunan halkınca, ülkedeki Belediyeler Birliğinin öncülüğünde toplanan tonlarca insani yardım malzemesi Yunan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye'ye daha önce de gönderilmişti.

İnsani malzemelerin bir kısmı Pire, Patra ve Midilli Limanlarından deniz yoluyla Türkiye'ye giderken, cumartesi günü de yaklaşık 120 tonluk insani yardım malzemesi Selanik'ten kara yoluyla gönderilmişti.

Yunanistan Kızılhaçı da 40 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği 3 tırı Atina'dan kara yoluyla Türkiye'ye göndermişti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun başlattığı kampanya çerçevesinde de 15 tır ve 4 kamyon dolusu insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmıştı.

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