Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Ege Denizi'ndeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın bu adımından geri atmayacağını söyleyen Petsas küstah sözler sarfederek "Atina Ege’deki Yunan adalarından askerlerini çekmeyi asla kabul etmez" dedi.
Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Atina yönetiminden provokatif bir açıklama daha geldi. Yunan Real FM radyosuna konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ülkesinin Ege Denizi'nde bulunan adalardan askerlerini çekmeyi asla kabul etmeyeceğini söyledi.
Türkiye'nin Ege kıyılarına ordu konuşlandırmasını buna gerekçe gösteren Petsas, "Atina Ege’deki Yunan adalarından askerlerini çekmeyi asla kabul etmez" dedi.
Türkiye'yi sahillerine hapsetme planları yapan Yunanistan'ı bölgedeki hukuk tanımaz davranışları hakkında tek kelam etmeyen Petsas akılalmaz açıklamalarda bulunarak Ankara yönetiminin maksimalist talepleri olduğunu iddia etti.
Yunanistan'ın Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği katliamlardan da bahsetmeyen Petsas, 1974 yılında adanın barış için bölgeye gelen Türkiye tarafından işgal edildiği hezeyanında bulundu.