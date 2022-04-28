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Gündem Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık
Gündem

Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 18:43:00 -
Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan saat 23.15 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 28 Nisan günü saat 06.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan saat 09.45 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 60 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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