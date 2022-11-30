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Gündem Yunanistan'dan çirkin provokasyon! Türkiye'nin sabrını test ediyor
Gündem

Yunanistan'dan çirkin provokasyon! Türkiye'nin sabrını test ediyor

Her fırsatta Türkiye'yi kışkırtmak için provokasyona imza atan Yunanistan silahsızlandırılmış adalarda tatbikata hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 23:02:00 -
Yunanistan'dan çirkin provokasyon! Türkiye'nin sabrını test ediyor

Yunanistan silahsızlandırılmış statüdeki adalar konusunda hukuksuz tutumunu sürdürüyor.

Yunanistan, Türkiye karşıtı provokatif eylemlerine son vermiyor. Atina silahsızlandırılmış statüdeki adalarda yaptığı tatbikatlara yenilerini ekliyor. Yunan basını, silahlı kuvvetlerin Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikatlara hazırlandığını yazdı.

Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan’ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.

‘Astrapi’ adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak. 10 Aralık’a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.

Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.

Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos’ta ‘Kollossos 22’ adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı. 2 Aralık’taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.

Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli’de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi. Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.

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