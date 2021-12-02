Yunanistan’dan büyük ikiyüzlülük

Münübe Yılmaz

Düzensiz göçmenlerin iç savaş ve karışıklıklar sebebiyle ülkelerinden ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları "umut yolculuğu”nu “kabus”a çeviren Yunanistan, FETÖ’cülere ise kol kanat germeye devam ediyor. Yakaladığı mültecilere şiddet uygulayan, para, ziynet gibi değerli eşyalarının yanı sıra yiyecek ve içeceklerini bile elinden alan Yunanistan, Türkiye’den firar eden terör örgütü üyelerini ise adeta pamuklara sarıyor.

Türkiye'de zulme uğramışlar

Söz konusu ikiyüzlülüğün son örneği, dün bir kez daha gözler önüne serildi. Edinilen bilgilere göre, kendilerini FETÖ’cü olarak tanıtan 17 Türk vatandaşı, Batı Trakya’nın Meriç (Evros) ili Ferecik bölgesinde Meriç Nehri Deltası alanından yasadışı yollardan geçerek Yunanistan’a siyasi sığınma talebinde bulundu. Neraidotopos bölgesinde siyasi sığınma talebinde bulunmak için sınırı kaçak olarak geçen 17 kişiden 4’ünün kadın olduğu belirtildi. Ferecik’te Kaçak Göçmen Merkezi’nde bulunan ve Türkiye'de zulme uğradıklarını iddia eden FETÖ’cülerin, haklarında öngörülen tüm prosedürlerin takip edildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. Aralarında bir öğretmen, bir akademisyen ve sağlık sektörü çalışanının bulunduğu FETÖ’cülere Anthimos Sideris’in avukatlık hizmeti verdiği öğrenildi.