  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'dan alçaklık!

Alçaklıkta sınır tanımayan Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından bindikleri tekneye el konulan ve can simidine bindirilerek Türk karasularına gönderildiği öne sürülen 37 göçmen Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 01:19:00 -
Yunanistan'dan alçaklık!

Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Yeşilova Mevkii açıklarında can simidinde göçmenler olduğunu gören denizciler, durumu sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Su alarak batma tehlikesi yaşanan can simidinde bulunan 37 göçmen hücum botuna alınarak Marmaris ilçesine getirildi. Aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta bulunduğu 37 göçmene yemek ve su verildikten sonra işlemleri yapıldı. Doktor kontrolünden geçen göçmenler araçlarla alınarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı