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Gündem Yunanistan'daki Osmanlı mezarlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Gündem

Yunanistan'daki Osmanlı mezarlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara Köyü'ndeki inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı dönemine ait mezarlıkların bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina'da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur" denildi

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:04:00 -
Yunanistan'daki Osmanlı mezarlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara Köyü'nde okul inşaatında yapılan kazılarda Osmanlı Dönemine ait mezarlıklar bulundu. Dışişleri Bakanlığı, mezarlıkların bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara Köyü'nün okul bahçesine yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönündeki basın haberleri üzerine Selanik Başkonsolosluğumuzca anılan köy ziyaret edilmiş, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edilmiştir. Bu girişimlerimiz neticesinde, sözkonusu inşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

'İnşaat çalışmalarının derhal durdurulması istendi'

Mezarlıklarla ilgili bilgi verilmemesi hakkında izahat istendiği belirtilen açıklamanın devanında şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgilerin temini üzerine Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina'da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerde mezarlar hakkında ülkemize daha önceden bilgi verilmemiş olmasına ilişkin izahat istenmiş, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir."

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