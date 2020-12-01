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Aktüel Yunanistan'daki Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" iddiası
Aktüel

Yunanistan'daki Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" iddiası

Atina Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:08:36 -
Yunanistan'daki Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" iddiası

ATİNA (AA) - Yunanistan'da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü.

Yunan basınındaki haberlerde, Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) vaka sayılarını hesaplarken kullandığı 2 ayrı metot dolayısıyla ülkede açıklanan Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.

Haberlerde, kamu ile özel hastanelerde edinilen günlük vaka sayısında izlenen bu iki ayrı metot dolayısıyla Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı uzman komitesine gönderilen vaka sayılarının aynı olmadığı iddia edildi.

EODY ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, bu haberlerin "hayal ürünü" olduğu belirtilerek ülkede "milli birlik gerektiren anlarda bu tür haberlerin içe kapanıklık ve kuşku uyandırdığı" ileri sürüldü.

Atina Savcılığı, iddiaları araştırmak üzere EODY hakkında soruşturma başlattı.

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