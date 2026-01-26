  • İSTANBUL
Yunanistan'da yangın faciası
Dünya

Yunanistan'da yangın faciası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunanistan'da yangın faciası

Komşu ülke Yunanistan'da bulunan bir fabrikada meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

 

Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

