Yunanistan’da Müslüman Batı Trakya Türkleri ‘İç düşman’

ÇINAR DEMİR ANKARA

Athanasiu’nun Batı Trakya azınlık milletvekillerinin “dinlenebileceği” yönündeki açıklaması, Türkleri kızdırırken, “AB üyesi bir demokrasi ülkesi” görünümlü Yunanistan’ın aslında geri kalmış bir “Polis devleti” olduğunu ortaya koydu.

Batı Trakya müslüman Türk toplumu “İç düşman” ilan edildi!

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu bir kez daha ‘iç düşman’ ilan edildi. Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Haralambos Athanasiu dinlemeleri haklı ve meşru göstermek adına Batı Trakya’daki azınlık milletvekillerini bu düşüncesine ‘malzeme’ yaparken, Batı Trakya Türk Toplumu’nu da ‘potansiyel düşman’ olarak lanse etmekten ve ötekileştirmekten çekinmedi. Aslında Sayın Athanasiu’nun ifadeleri bir anlamda ‘itiraf’ da sayılabilir. Azınlığın oylarıyla seçilen milletvekillerinin dinlenip dinlenmediğiyle ilgili bir soru önergesi veya Andrulakis örneğinde gördüğümüz türden bir gelişme olur mu acaba? Bekleyip göreceğiz” dedi.

“Her şey Sayın Athanasiu’nun sözleriyle başladı” diyen Ahmetoğlu şunları söyledi: “Athanasiu’nun eski bir adalet bakanı ve eski Yargıtay savcısı olduğu da dikkate alınırsa, Batı Trakya Türk Toplumu’nun karşı karşıya olduğu zihniyet daha iyi anlaşılacaktır. Yunanistan’da; demokrasi, eşitlik, insan hakları gibi kavramlar Batı Trakya Türkleri söz konusu olunca sözde ‘ulusal güvenlik’ engeline takılmaya devam ediyor! Batı Trakya Türkleriyle ilgili AİHM kararlarının 14 yıldır uygulanmamasının gerçek nedeninin de bu olduğuna şüphe yok”

Yunanistan bir polis ve baskı devletine dönüşmüştür!

“Yunanistan tarihsel ve devlet temeli itibariyle hukuksuzluk ve insan haklarına saygısızlık üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Son dinleme skandalı da Yunanistan devletinin özünde ne derece despotik ve çarpık bir devlet sistemi olduğunu gözler önüne sermiştir” tespitinde bulunan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise şu değerlendirmede bulundu: “Yunanistan’ın önemli muhalefet partisi PASOK’un lideri Nikos Androulakis ve bir gazetecinin Yunan İstihbaratı tarafından dinlenmiş olması Yunanistan’ın uluslararası hukuktan kendi içerisinde dahi ne derece uzaklaştığının en somut örneğidir. Böylesine büyük bir skandal içerisinde dahi Yunanistan’ın devlet yetkilileri yoğun asimilasyona, baskıya, sosyal ve siyasal şiddete tabii tuttukları Batı Trakya Türkleri’ni tehdit etmeye, ‘gerekirse onları da dinlemeliyiz’ sözleriyle parmak sallamaya devam ediyorlar. Yunanistan devlet kodlarında ülkenin vatandaşı olan Batı Trakya Türkleri’ni tehdit olarak görmektedir. Böylesine büyük bir skandalı bile ‘ulusal güvenlik sorunu’ olarak gördükleri Batı Trakya Türkleri’ni hedef göstererek hafifletmeye çalışmaktadırlar. Batı Trakya Türkleri her ne kadar Yunanistan vatandaşı olsalar da Yunanistan için önlem alınması, dışlanması ve asimile edilmesi gereken bir iç düşman olarak görmektedirler. Bu hukuksuzluk ve diktatörel davranışa karşı başta AİHM olmak üzere AB’nin tüm kurumları derin bir sessizliğe gömülmektedir. Bugün demokrasi, insan hakları ve hukuk kavramlarının işlemez hale geldiği Yunanistan’da en büyük baskı ve zulmü ne yazık ki ‘iç düşman’ olarak nitelendirilen ve büyük komplolara maruz kalan Batı Trakya Türkleri yaşamaktadır. Son dinleme skandalıyla daha da belirginleşen Yunanistan’daki despotik boyutu Yunanistan Muhalefet Partisi Syriza lideri ve eski Başbakan Çipras; “Miçotakis Yunan devleti içerisindeki derin bir yapılanmanın başıdır ve istifa etmelidir!” sözleriyle gözler önüne sermektedir. Bugün Yunanistan’ın bir polis ve baskı devletine dönüştüğüne dair artık hiçbir şüphe kalmamıştır. Kaldı ki Yunanistan’ın tarihsel ve sosyal kodları da bu duruma çok müsaittir. AB Komisyonu’nun 2022 Hukukun Üstünlüğü Raporu’nda dahi Yunanistan’ın gazetecilere yönelik saldırı ve tehditler de bulunduğu net bir şekilde vurgulanmıştır. Kendi muhalefet liderlerine, gazetecilerini dinleyerek komplolar kuran Yunanistan, ülkesinin vatandaşları olan Batı Trakya Türk halkını da iç düşman, güvenlik sorunu ve tehlike olarak niteleyerek her türlü hukuksuzluğun, saldırganlığın ve despotik faaliyetin ana öznesi haline getirmektedir. Yunanistan, ifşa olan dinleme skandalını dahi Batı Trakya Türkleri’ni hedef göstererek örtmeye çalışmaktadır. Batı Trakya Türkleri’nin Yunan despotizmindeki konumunu ve vahim durumunu görmek için önemli bir örnek de bu dinleme skandalı hadisesinin ardından gelen tepkiler olmuştur. Türkiye, Yunan Devletinin Lozan Antlaşması, Birleşmiş Milletler şartı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşme ve yükümlülüklere aykırı olarak Batı Trakya Türkleri’ne yönelik yaptığı bu tür tehdit, baskı, hakaret, kötü muamele ve ötekileştirme faaliyetlerine derhal en üst ve çok boyutlu şekilde uluslararası gündeme taşımalı, sıkı takipçisi olmalı, iç ve dış kamuoyunda bu tür temel insan haklarını her gün gündemde tutmalıdır. Türkiye Batı Trakya Türkleri’nin uluslararası antlaşmalardan doğan yetkisi nedeniyle hamisi ve haklarının garantörü olduğunu sıklıkla ve fiilen ifade etmelidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Batı Trakya’nın Filistin’den farkı kalmamıştır. Dünya bunu duymalıdır!”