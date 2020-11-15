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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Ülkede, son 24 saatte 1698 yeni vaka tespit edildi, 71 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:07:24 -
Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.

Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

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