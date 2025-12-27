  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Dünya Yunanistan’da kaybolan 4 kişi çığ altında bulundu
Dünya

Yunanistan’da kaybolan 4 kişi çığ altında bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan’da kaybolan 4 kişi çığ altında bulundu

Yunanistan'da dağ yürüyüşünde kaybolan 1’i kadın 4 kişinin cansız bedeni çığ altında bulundu. İtfaiye yetkilileri, kayıp yürüyüşçülerden 2’sinin deneyimli dağcı olduğunu belirtirken, dağlık arazinin özellikle kötü hava şartlarında zorlu ve tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti.

Yunanistan’ın merkezindeki Fokida bölgesindeki Vardousia Dağı’nda dün yürüyüşe çıkan 1’i kadın 4 kişi kayboldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre grup, 2 bin 495 metre yükseklikteki Korakas Zirvesi’ne çıkarken gruptaki 3 kişinin yakınları, birkaç saat boyunca akrabalarına telefonla ulaşamadığı için kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama-kurtarma ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kapsamlı bir operasyon başlattı.

 

 

Operasyona 30’dan fazla itfaiyeci ve özel kurtarma ekibi mensubu katıldı. Özel eğitimli köpekler ve dronların da kullanıldığı çalışmalarda ayak izlerinin tespit edilmesinin ardından 4 kişinin cansız bedenine çığ altında ulaşıldı.

İtfaiye yetkilileri, kayıp yürüyüşçülerden 2’sinin deneyimli dağcı olduğunu belirtirken, dağlık arazinin özellikle kötü hava şartlarında zorlu ve tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak
Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak

Dünya

Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Dünya

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları
Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Dünya

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23