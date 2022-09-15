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Dünya Yunanistan'da hayat pahalılığı protestosu
Dünya

Yunanistan'da hayat pahalılığı protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ile sendika üyeleri hayat pahalılığını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 22:31:00 -
Yunanistan'da hayat pahalılığı protestosu

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, İçişleri Bakanlığına kadar yürüdü.

Sendikacılar, maaşlara zam yapılmasını ve dar gelirli grupların desteklenmesini talep etti. Öğrenciler ise pahalılığın yanı sıra hükümetin bu yıldan itibaren üniversitelerde polis görevlendirilmesine ilişkin kararını protesto etti.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından dünya gündemine oturan enerji krizi, Yunanistan'da da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının artışıyla genel bir hayat pahalılığı sorununa neden olmuştu.

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