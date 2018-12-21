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Yunanistan'da hakeme saldırı nedeniyle Süper Lig maçları ertelendi

- FIFA kokartlı hakem Thanasis Tzilos'a yapılan saldırıyı protesto eden meslektaşları, Süper Lig'de bu haftaki maçlara çıkmama kararı aldı

21 Aralık 2018 Cuma 11:25
Yunanistan'da hakeme saldırı nedeniyle Süper Lig maçları ertelendi


ANKARA (AA) - Yunanistan Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak karşılaşmalar, FIFA kokartlı hakem Thanasis Tzilos'a yapılan saldırıyı protesto eden meslektaşlarının maçlara çıkmama kararı nedeniyle ertelendi.

Yunanistan Hakem Komitesinden yapılan açıklamada, meslektaşları FIFA kokartlı hakem Thanasis Tzilos'a yönelik fiziksel saldırıyı protesto etmek amacıyla, bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarına çıkmama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde hakemlere saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanarak, "Hakemlerin güvenliği son derece önemlidir. Bu tür saldırılara izin verilmemesi için gereken önlemler bir an önce alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırı nedeniyle bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiği ve devre arasının ardından lig maçlarına devam edileceği kaydedildi.

Kimliği henüz teşhis edilemeyen şüpheli, hafta içinde Larissa kentinde hakem Tzilos'a fiziksel saldırıda bulanarak yaralamıştı. Evinin yakınlarındaki bir noktada gerçekleşen saldırıda kafasından ve ayaklarından yaralanan Tzilos, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Yunanistan futbolunda yaşanan şiddet olayları nedeniyle, son yıllarda lig karşılaşmaları birçok kez ertelenmek zorunda kalındı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:25
  1. FIFA
  2. Thanasis Tzilos
  3. Yunanistan Hakem Komitesi
  4. Yunanistan Süper Ligi

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