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Aktüel ‘Yunanistan’da azınlığa baskılar son bulmadı, aksine arttı’
Aktüel

‘Yunanistan’da azınlığa baskılar son bulmadı, aksine arttı’

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş azınlığın zaman içinde farklı siyasi partileri desteklemesine rağmen maruz kaldığı baskıların son bulmadığını aksine arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 21:41:00 -
‘Yunanistan’da azınlığa baskılar son bulmadı, aksine arttı’

YENİ AKİT  ANKARA

Batı Trakya Türkleri’nin yayın organlarından Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, DEB Partisi eski Genel Başkanı Aliçavuş, 18 Mart Perşembe akşamı Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı Durhasanlar (Neda) köyünü ziyaret etti. Durhasanlar köyünde soydaşlarla bir araya gelen Aliçavuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Berat Kandili vesilesiyle Durhasanlar köyünde yatsı namazını eda ettim. Namazdan sonra değerli soydaşlarla bir araya gelerek güncel konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in vefatından sonra iktidar, muhalefet ve bilumum partileri desteklememize rağmen azınlığa her alanda yapılan baskılar son bulmadı, aksine daha da arttı. Artık buna müsaade edemeyiz” ifadelerine yer verdi.

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