‘Yunanistan’da azınlığa baskılar son bulmadı, aksine arttı’

YENİ AKİT ANKARA

Batı Trakya Türkleri’nin yayın organlarından Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, DEB Partisi eski Genel Başkanı Aliçavuş, 18 Mart Perşembe akşamı Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı Durhasanlar (Neda) köyünü ziyaret etti. Durhasanlar köyünde soydaşlarla bir araya gelen Aliçavuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Berat Kandili vesilesiyle Durhasanlar köyünde yatsı namazını eda ettim. Namazdan sonra değerli soydaşlarla bir araya gelerek güncel konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in vefatından sonra iktidar, muhalefet ve bilumum partileri desteklememize rağmen azınlığa her alanda yapılan baskılar son bulmadı, aksine daha da arttı. Artık buna müsaade edemeyiz” ifadelerine yer verdi.