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Aktüel Yunanistan'da AİHM kararlarının uygulanması tartışmaları
Aktüel

Yunanistan'da AİHM kararlarının uygulanması tartışmaları

İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde görüşüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:24:13 -
Yunanistan'da AİHM kararlarının uygulanması tartışmaları

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya’da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yargıtay Mahkemesinde (Arios Pagos) görüşüldü. Yargıtayın 4. Dairesinde görüşülen davayla ilgili kararın 3 ayda açıklanması bekleniyor.

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTB'nin 37 yıldır bir hukuk mücadelesi içerisinde olduğunu belirterek "Talebimiz, beklentimiz, AİHM kararları uyarınca derneğimizin resmi statüsünün iade edilmesi ve haksızlığın son bulmasıdır." dedi.

Batı Trakya'da, Türk azınlığın milli kimliğinin inkarına dayanan politikalar uygulandığını ve bu kapsamda isminde "Türk" deyimi bulunan dernekler hakkında Yunan mahkemelerince kapatma kararları çıkarıldığını anlatan Ahmetoğlu, şunları söyledi:

"Bu davanın, Batı Trakya Türkleri açısından büyük sembolik önemi bulunmaktadır. Zira bir derneğin haklı gerekçelere dayanan resmiyetinin iadesinin yanı sıra vatandaşı olduğumuz Yunanistan’ın Türk azınlığa bakış açısını yansıtmaktadır."

Batı Trakya’da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM’e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine de varmıştı.

AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı mahkum etmişti.

Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

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