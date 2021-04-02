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Aktüel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda enselendi
Aktüel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda enselendi

Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:36:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda enselendi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kumlar Rampası mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.A. ve A.C. yakalandı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Enez'deki operasyonunda da FETÖ üyesi oldukları belirlenen Y.S. ve G.S. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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