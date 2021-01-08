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Aktüel Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler enselendi
Aktüel

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:19:00 -
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler enselendi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, FETÖ üyeliği nedeniyle haklarındaki soruşturma devam eden 6 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi.

Zanlılar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma bulunduğu, bunlardan birinin meslekten ihraç edilmiş jandarma astsubay, birinin ise eski hakim olduğu belirlendi.

Hudut kartalları, İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliği nedeniyle haklarında soruşturma devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerden birinin eski polis olduğu saptandı.

Şüpheliler, adli işlemler için kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi."

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