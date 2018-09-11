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Yunanistan'a kaçmak isteyen 52 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişilerin bulunduğu lastik bota müdahale etti. Botta bulunan 52 düzensiz göçmen yakalanarak Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

11 Eylül 2018 Salı 09:45
Yunanistan'a kaçmak isteyen 52 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kişilerin bulunduğu lastik bota müdahale etti.

Ekipler, lastik botta bulunan 10 Orta Afrika, 9 Suriye, 8 Gabon, 8 Afganistan, 6 Irak, 6 Togo, 3 Gana ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili Limanına getirilen 17'si çocuk, 15'i kadın 52 göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:45
  1. İzmir
  2. Midilli Adası
  3. Yunanistan
  4. Göç İdaresi İl Müdürlüğü

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