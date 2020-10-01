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Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının 10 yıl 6 aylık hapis cezası değişmedi
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının 10 yıl 6 aylık hapis cezası değişmedi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:19:15 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının 10 yıl 6 aylık hapis cezası değişmedi

ADANA (AA) - Adana'da, Yunanistan'a kaçarken yakalandıktan sonra "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu FETÖ/PDY sanığı eski öğretmen, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezaya mahkum edildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan sanık Cüneyt S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın üzerine kayıtlı 2 telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü, büyük bölge talebe mesulü ve eyalet lisecisi" olarak görevler üstlendiği, "Kerim" kod adını kullandığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını belirterek, Cüneyt S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Cüneyt S. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Hakkımdaki mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Cüneyt S, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Cüneyt S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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