Yunanistan'a ABD şamarı: Türkiye kızmasın diye bunu istemediler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerine karşı, Ocak 2020'de İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz gazının taşınmasına ilişkin 'EastMed' anlaşmasını imzalamıştı.

Mayıs 2020'de Yunanistan parlamentosuna gelen anlaşma, iktidardaki Yeni Demokrasi'nin yanı sıra muhalif Syriza ve Kinal partileriyle sağcı 'Yunan Çözümü' partisi tarafından desteklenerek onaylandı.

Atina'nın, Türkiye'nin stratejik hamlelerine karşı yürüttüğü EastMed projesi, çeşitli zorluklar nedeniyle ABD'nin desteğine muhtaç kalmıştı.

2021'de Atina merkezli IENE tarafından yayımlanan, 'EastMed'in Geleceği Tehlikede mi?' başlıklı bir raporda, boru hattının ekonomik ve teknik gerekçelerle hayata geçirilemeyeceği belirtdili. Raporda yer alan 'taraf ülkelerin, projeti bir siyasi bir araç olarak kullandığı vurgulanırken, EastMed'in bir 'hayal' olarak kalabileceği ifade edildi.

Bir şamar da ABD'den

Atina'nın Türkiye'ye karşı siyasi bir araç olarak kullandığı projenin geleceği, ABD'nin de reddetmesiyle karanlığa gömülüyor.

Yunan gazeteci Theofrastos Andreopoulos'un kaleme aldığı "ABD EastMed'i reddediyor ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu benimsiyor!" başlıklı bir makalede, Yunanistan hükümetine gelen ve Atina'nın tüm hayallerini suya düşüren bir mesaja yer verildi.

Andreopoulos, "Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihsel olarak yaptıklarından başka bir muhteşem kübizmle, EastMed boru hattının inşasına son veriyor ve Yunan siyasi sisteminin neden her zaman Amerikalıları bu kadar çok desteklediği sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

Yunan gazeteciye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunan hükümetine gönderdiği bir mektupta, Washington'un bu projeyi desteklemeyi reddettiğini duyurdu. Aynı yazıdan, Tel Aviv'e ve aynı zamanda Türkiye'ye gönderildi.

"Ankara kızmasın diye boru hattı istemiyorlar"

Andreopoulos, "Kısacası boru hattının iptali, sözde Amerikalıların gözünden düşen Türkiye'nin tam olarak istediğini elde ettiği anlamına geliyor. Yani 'dezavantajlı' da olmasaydı, Ankara daha neler kazanırdı?" dedi.

Asıl meselenin, başından beri mali açıdan sürdürülebilirlik sorunları olan bir projenin başarısızlığı olmadığını belirten Andreopoulos, "En önemli parametre ise ABD'nin pozisyonunu haklı çıkararak, ekonomik ve ticari unsurların ötesinde, bu boru hattı fikrinin Doğu Akdeniz'de bir gerilim kaynağı olduğuna işaret etmesi yani Ankara "kızmasın" diye boru hattını istememesidir" dedi.

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