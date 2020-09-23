Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Türkiye ve Yunanistan deniz sınırları, enerji hakları ve diğer anlaşmazlıkları müzakere etmeyi kabul etmesine rağmen, Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Birliği'nin (AB) Ankara'ya yönelik yaptırımları onaylamasını beklediklerini söyledi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, ERT adlı televizyona yaptığı skandal açıklamada, Türkiye'nin 'itaatsizliği' durumunda bu yaptırımların nasıl uygulanacağının bir sorun olduğunu belirterek, AB'nin çok hızlı işlemediğini söyledi.

İstanbul'da görüşecekler

4 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki resmi müzakereler askıya alınmışıt ancak geçtiğimiz günlerde yeniden yapılması kararlaştırıldı. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Almanya, bu ayki anlaşmazlığı sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Askeri görüşmeler sürüyor

Türkiye ve Yunanistan, NATO çerçevesinde, Doğu Akdeniz'deki iki ülke arasındaki silahlı çatışmayı önlemeyi amaçlayan askeri düzeyde görüşmeleri sürüdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda yapılan teknik görüşmelerde iyi bir ilerleme olarak duyurmuştu.