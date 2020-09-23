  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 22:04:00 -
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Türkiye ve Yunanistan deniz sınırları, enerji hakları ve diğer anlaşmazlıkları müzakere etmeyi kabul etmesine rağmen, Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Birliği'nin (AB) Ankara'ya yönelik yaptırımları onaylamasını beklediklerini söyledi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, ERT adlı televizyona yaptığı skandal açıklamada, Türkiye'nin 'itaatsizliği' durumunda bu yaptırımların nasıl uygulanacağının bir sorun olduğunu belirterek, AB'nin çok hızlı işlemediğini söyledi.

İstanbul'da görüşecekler

4 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki resmi müzakereler askıya alınmışıt ancak geçtiğimiz günlerde yeniden yapılması kararlaştırıldı. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Almanya, bu ayki anlaşmazlığı sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Askeri görüşmeler sürüyor

Türkiye ve Yunanistan, NATO çerçevesinde, Doğu Akdeniz'deki iki ülke arasındaki silahlı çatışmayı önlemeyi amaçlayan askeri düzeyde görüşmeleri sürüdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda yapılan teknik görüşmelerde iyi bir ilerleme olarak duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı