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Yunanistan yine Batılı abilerine zırladı: Bu hiç adil değil

Türkiye karşısında çaresiz kalan ve bölgede hiçbir varlık gösteremeyen Yunanistan yine Batılı abilerine zırladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'yle yaşadığımız ihtilaflarda NATO'nun tarafsız kalması hiç adil değil" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:22:00 -
Yunanistan yine Batılı abilerine zırladı: Bu hiç adil değil

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Harvard Üniversitesi Profesörü ve Aspen Strategy Group İcra Direktörü Nicholas Burns koordinatörlüğündeki güvenlik konulu çevrimiçi forumda soruları yanıtladı.

Miçotakis, NATO'nun Atina ile Ankara arasındaki ihtilaflarda tarafsız bir tutum sergilemesinin adil olmadığını ileri sürdü.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin tutumunu değerlendiren Miçotakis, "Sanırım NATO yönetimi, tarafsız tutumun, yani 'sorun iki NATO üyesiyle ilgili ve müdahale etmeyeceğiz' şeklindeki tutumun benim tarafımdan artık kabul görmeyeceğini net şekilde anlıyordur. Bunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de söyledim. NATO'ya katkı sağlıyoruz ve müttefikiz. Başka bir NATO ülkesinin çıkarlarımızı tehdit ettiğini hissettiğimizde, NATO eşit mesafede durma ve içişlerine müdahale etmeme tutumunda olmamalı" diyerek Batılı abilerine Türkiye'yi şikayet etti.

Miçotakis, NATO'nun sergilediği tutumun Yunanistan açısından hiç adil olmadığının altını çizdi.

Jens Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflarda herhangi bir tarafı desteklemeyeceğini ve iki ülkenin ihtilafları kendi aralarında çözmeleri için tarafsız kalacağını söylemişti.

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