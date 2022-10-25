‘Yunanistan travma içinde’

YENİ AKİT ANKARA

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı sergilediği saldırgan politikalara ilişkin Uluslararası ilişkiler uzman Emete Gözügüzelli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Gözügüzelli Yunanistan’ın travma içinde olduğunu vurguladı.

Gözügüzelli yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’nın ibadete açılmasından bu yana, bitmek bilmeyen provokatif demeçler, eylemler, silahlanmalar, daha neler neler. Diplomasi yerine silahlarla şov yapan Yunanistan, korkuyor. Tarihte de hiç hukuka saygısı olmadı, yasadışılık, soykırımlar, anlaşmalara uymama. Travma içindeler Kıbrıs’ta Türkler var, Garanti Antlaşması var, travma içindeler ; Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayan enerji gücü var, travma içindeler; Libya ile çok yönlü anlaşmalar var, travma içindeler ; İsrail ile değişen stratejik çıkarlar var, travma içindeler; Aslında mevzu derin” dedi.