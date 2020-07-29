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Yunanistan itti, Türkiye yetişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:57:00 -
Yunanistan itti, Türkiye yetişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekiplerce kurtarılan 13 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

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Yorumlar

Neron11

Biz avrupaya göndereceğimize yunanlı bize ittiriyor, bizde jurtardık diye seviniyoruz, bunun adı misafirlik değil 
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alo

batinin uygarligi?! cagdasligi?! ASGARI MIKTARDA INSAN OLMASINA YETMIYOR...ZAVALLI BATILILAR VE ICIMIZDEKI MANKURTCUK BATICILAR... iyi ki INSANLIGIN SON KALESI MUSLUMAN TURKIYE VAR
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