Yunanistan itti, Türkiye yetişti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekiplerce kurtarılan 13 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.