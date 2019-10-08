Yunanistan ile ABD toplantısından Türkiye'ye tehdit mesajı!

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına büyük bir askeri harekata hazırlanırken Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüyle iş birliği yapan ABD yönetimi, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tezlerini açıkça destekliyor.

Türkiye düşmanlığı şovuna dönüştü

Geçtiğimiz günlerde savunma işbirliği anlaşması kapsamında Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan mevkidaşıyla gerçekleştiği toplantı 'Türkiye düşmanlığı' şovuna dönüştürüldü.

İki bakan Türkiye'ye tehdit mesajları verdiği toplantının ardından Elli Deniz Muharebesi'de Türk donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek poz verdi.

Kasıtlı poz verdiler

Bu gelişmeleri değerlendiren Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, iki bakanın tablo önünde kasıtlı olarak poz verdiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"1912 yılında malum 'Elli Deniz Muharebesi' hadisesi yaşandı. Osmanlı’dan ayrılmış küçük bir devlet olan Yunanistan, 1909 yılında İtalya’dan aldıkları Averof zırhlısı sayesinde Osmanlı’dan daha etkili bir donanmaya sahip olmuştu. Fakat şu hiç unutulmasın ki, 2018 yılı dünya deniz kuvvetleri listesinde Yunanistan 22. sırada, Türkiye 12. sırada. Kısacası 1912 üzerinden çok sular geçti. Türkiye milli savunma sanayi politikaları ile Yunanistan’ın çok önünde yerini alıyor. Dolayısı ile bu tablo önünde kurgulanan kahkaha tiyatrosu, aslında durumu analiz edebilenler için küçük çocuğun elinden şekeri alındığında ağladığı sahneden ibaret."

ABD yeni Türkiye'yi kabullenemiyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Washington yönetiminin Türkiye'deki yeni düzeni sindiremediğinin altını çizen Özkan, "ABD Türkiye’yi sıkıştırabilecek, tarihi ve güncel bir çok anlaşmazlıkları olan kendilerinden yana güçlü bir müttefik arıyor. Yunanistan onlar için adeta biçilmiş kaftan pozisyonunda" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Lozan'a aykırı üs kurma girişimleri var

"Dedeağaç bölgesine Lozan’a aykırı olarak üs kurma çabasına yeltenen ABD, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve hükümetimizin uyarıları sonucunda bunu ertelemiştir fakat vazgeçtiğini söyleyemeyiz. Buna kılıf olarak Dedeağaç limanının özelleştirilmesi ve ABD’nin buraya özelleştirme vesilesi ile yerleşmesi söz konusu oldu. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Suriye’de Türkiye’nin yaptığı operasyonlarda kazandığı başarıları ve son dönemdeki yükselişini içine bir türlü sindiremeyen bir ABD yaklaşımı var"

Yunanistan gerçek tabloyu göremiyor

"ABD malesef Yunanistan’ı yine bu tablo önünde oyuna getirmiştir. Diplomaside gurur okşamayı iyi bilen ABD’li yetkililer Yunanistan’ın hayal kurma zaafından faydalanıyor. Yunanistan esasında bu rüyadan uyanmalı ve asıl stratejik ortağının Türkiye olması gerektiğinin farkına varmalı. İyi komşuluk ilişkileri de bunu gerektirir lakin ABD’nin çıkarları doğrultusunda kendi çıkarlarını tehlikeye atmaya devam ederse Yunanistan sadece kendisi için değil Balkanlar ve Avrupa için de istikrarsızlık kaynağı haline gelecektir."

Atina birçok alanda Türkiye'nin gerisinde

ABD ve Yunanistan arasında imzalanan bu protokol ve tablo önündeki kahkaha tiyatrosu aslında tam şu mesajı veriyor: 'Biz ABD olarak Yunanistan’ı savunma alanında destekleyeceğiz ve onlar Averof’un sizin geminizden üstün olduğu zamanki gibi deniz kuvvetine ulaştığında bir deniz zaferi ile Akdeniz’de sizi yenecekler'

(Yeni Şafak)