Yunanistan haddini aştı! Türkiye’nin dibinde tatbikat yapıyor

Yunanistan, uluslararası antlaşmalara göre gayrı askeri statüde bulunması gereken Rodos Adası’nda, çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemleriyle tatbikat düzenledi.

Silahsız olması gereken Ege Adaları’ndaki provokasyonları hala devam ediyor.

Daha önce ABD yapımı zırhlı araçları adalara konuşlandıran Yunanistan, bu defa da ÇNRA ile tatbikat yaptı. Rodos Adası, Ege Denizi'ndeki diğer adalar gibi, uluslararası antlaşmalar uyarınca gayrı askeri statüde (askerden arındırılmış) ve silahsız olması gerekiyor.

RM-70 ÇNRA kullanıldı

1991’de Batı ve Doğu Almanya birleştikten sonra, Doğu Almanya’nın Varşova Paktı yapımı silah stoklarını satın alan Yunanistan, 160 adet RM-70 ÇNRA sistemi almıştı.

Çekoslovakya üretimi RM-70 ÇNRA sistemlerinin menzili, mühimmat olarak 122mm çapındaki roketler kullanıyor. Normal menzili 20 kilometre olarak biliniyor. Ancak Yunan ordusunun Kolossus-22 adını verdiği tatbikatta, modern üretim, 40 kilometre menzilli 80 adet roket test edildi. Bu roketlerin menzili, Marmaris’in batı kıyılarını kapsıyor.

Kolossus, Rodos Adası’nda antik dönemlerde yapılan, Yunan güneş tanrısı Helios adına yapılan heykelin adıydı.

TÜRK ÇNRA sistemlerinin özellikleri

Türkiye’nin yerli ve milli üretim T-122 Sakarya ve TRG-300 Kasırga ÇNRA sistemleri, özellikleri bakımından Yunan ordusundaki RM-70’lerden üstün.

122mm çapında roket kullanan Sakarya ÇNRA, hedefini 40 kilometreye kadar neredeyse hata payı olmadan vurabiliyor.

TRG-300 Kasırga ÇNRA ise, 300mm çapında büyük roketler kullanıyor, 120 kilometreye kadar hedefini tam isabet vurabiliyor. TRG-300 Kasırga, güdümlü füze ateşleyebiliyor ve tıpkı ABD’nin meşhur HIMARS sistemi gibi, uzun menzilden stratejik hedefleri nokta atışı imha edebiliyor.