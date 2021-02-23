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Gündem Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle
Gündem

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisine karşı skandal hamle yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:10:00 - 2021-02-23 15:26:18
Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini rahatsız etti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

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Yorumlar

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türk

düşürün gebersin leş kafir yunan tohumları
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