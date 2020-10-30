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Aktüel Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım:
Aktüel

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım:

"Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:25:52 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım:

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.

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