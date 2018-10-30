Yunan ve Bulgar turistlerin balık pazarına ilgisi büyük

Edirne'ye alışveriş yapmak amacıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik gelen turistlerin çoğu balık pazarından alışveriş yapmadan kentten ayrılmıyor.

Serhad kentine gezmeye gelen turistler, kıyafet ve market alışverişi yaptıktan sonra soluğu balık pazarında alıyor.

Hem balık çeşitliliği hem de esnafın güler yüzüyle karşılaşan turistler, tezgahlara günlük gelen balıkları almadan ülkelerine dönmüyor.

Balık pazarı esnafı da Bulgarca ve Yunanca "canlı balık, taze balık, günlük balık" şeklinde seslenerek turistleri tezgahlarına çekmeye çalışıyor.

"Her gün balık almaya gelen oluyor"

Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş için çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Son aylarda Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist ağırlıyoruz. Bazı günler çarşımızda sadece Bulgar ve Yunan turistler oluyor. Hemen hemen her gün balık almaya gelen turistler oluyor. Kosova, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelenler de oluyor ama en fazla Yunan ve Bulgar turist bizi tercih ediyor." diye konuştu.

Yunan ve Bulgar turistlerin özellikle palamudu tercih ettiğini ifade eden Bistiren, şöyle devam etti:

"Yunanlılar levrek, çipura ve palamut alıyor. Bulgarlar ise lüfer ve palamut tercih ediyor. Ama turiste en çok palamut satıyoruz. Turistlerle aramız çok iyi, memnunuz. Her gün gidip geliyorlar. Dost olduk, aile gibiyiz artık. Balıklarımızı paketliyoruz, pişirip servis ettiklerimiz oluyor. Tuzluyoruz, buzluyoruz, paket yapıyoruz, memleketlerine kadar gönderiyoruz balıkları. Fiyatlar da uygun, hamsi kilo 15 lira, palamut tane 20 lira, lüfer tane 20-25 lira, çinekop 25 lira, barbun kilo 30 lira."

Balıkçı Hamza Köksoy da her gün Yunan ve Bulgar turiste balık sattıklarını ifade etti.

Turistlerin çok balık tükettiğini anlatan Köksoy, "Yunan ve Bulgar turistler balık seviyor, en çok palamut tercih ediyorlar. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yunanca ve Bulgarca öğrenmeye çalışıyoruz. Tezgahta müşteriye Türkçe, Yunanca ve Bulgarca sesleniyoruz." dedi.

Balık pazarının çok sayıda turist aldığını anlatan Köksoy, turistler sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.

Bulgaristan'dan gelen Katya Yanko ise Bulgaristan'da taze balık bulmanın zor olduğunu belirterek, "Aradığımız çeşidi Edirne'de buluyoruz. Bizim orada çok çeşit yok. Esnafın güler yüzünden ve balıkçılardan memnunuz. Balık yemeyi ailecek seviyoruz. Buradaki balıklar lezzetli. Alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan'a döneceğiz." diye konuştu.

Dimitri Alexia da en çok palamut balığı tükettiğini anlattı.

Edirne'den birçok şey aldıklarını dile getiren Alexia, "Hem geziyoruz hem de alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar gayet uygun." dedi.