Yunan uzmanlar itiraf etti: Türk F-16'ları çok daha yetenekli

Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebi Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Türkiye ve ABD arasında F-16 satışına ilişkin anlaşmanın olması durumunda Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olan hava üstünlüğünün daha da artacağından endişe eden Yunan basını, emekli korgeneral Loannis Krassas ve havacılık mühendisi Phaedon Karaiosifidis'in değerlendirmelerini sayfalarına taşıdı.

"Türk F-16'ları çok daha yetenekli"

Yunanistan'ın F-35'leri 2023'te sipariş etse bile yıllar sonra teslim alacağını belirten Yunan mühendis Phaedon Karaiosifidis, "Türk hava kuvvetleri tipik olarak Yunanistan'dan daha büyüktür. Şu anda Türk hava kuvvetleri daha yetenekli F-16'lara sahip, çünkü 2010'ların başında modernizasyon programı başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Emekli korgeneral Loannis Krassas, ABD'den gelen açıklamaların Türkiye'nin F-16 alım talebinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamına girmeyeceğini açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Krassas, "Türkiye'nin güçlü bir ülke olabilmesi için güçlü silahlı kuvvetlerine, 4'üncü ve 5'inci nesil uçaklarına sahip olması gerekir ve bunu yapmaktan geri durmayacaktır" dedi.

Yunan muhabire tokat gibi F-16 cevabı

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında Yunan gazeteci, Türkiye'nin F-16 alım talebinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamına girip girmediğini sordu.

Patel, gazeteciye geçen hafta da aynı soruyu sorduğunu ve kendisine yanıt verildiğini belirterek, her askeri satışın ayrı ele alınıp değerlendirdiğini ve CAATSA yaptırımları konusunda spesifik bir değerlendirmesinin olmadığını söyledi.

Öte yandan sözcü, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran ayında Türkiye'ye F-16 satmak ve mevcut F-16 filolarını modernize etmek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yine de genel olarak konuşacak olursak ABD, NATO müttefikleri ile ortaklıklarına büyük önem veriyor. Bizimle Türkiye arasında uzun dönemli ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO ile ortak çalışabilirliği bu yönetimin önemli önceliklerinden biridir."

ABD Kongresi Türkiye raporu güncellendi

ABD, Türkiye Aralık 2022'de yayımlanan raporunun dilinde yumuşatmalar yaptı. Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, neo-Osmanlı iddiaları, S-400 gibi çeşitli kritik konularda olumsuz etki yapabilecek ifade ve değerlendirmeler rapordan çıkarıldı.

Aralık 2022 raporunda, Türkiye'nin F-16 talebine ve Kongrenin bu duruma muhalefetine kısaca değinilirken; 9 Ocak'taki güncellemede de Türkiye'nin NATO içerisindeki değerine, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Avrupa'nın güvenliği için önemine vurgu yapıldı.

Star Gazetesi