Yunan televizyonunda 'Türkiye' itirafı: Bunu yapmak zorunda
Yunan televizyonuna konuşanYunanistan Göç ve İltica Bakan Yardımcısı George Koumoutsakos, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye diyalog istiyor ancak çıkarlarını da korumak zorunda" dedi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakan Yardımcısı George Koumoutsakos, Yunan televizyonu SKAI'ye konuştu. Yunan Bakan yardımcısı Koumoutsakos, son dönemde yaşanan Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilere değindi.
"Türkiye çıkarlarını korumak zorunda"
İki ülke arasında dostça bir atmosfer yaratılması gerektiğini belirten Koumoutsakos, Doğu Akdeniz'e işaret ederek, "Türkiye diyalog istiyor ancak çıkarlarını da korumak zorunda" açıklamasında bulundu.