Yunan spikerden çok konuşulacak sözler: KIZILELMA küresel bir trend olacak!

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun 2023 yılında Türk Donanması'na teslim edileceğini hatırlatan Theodoratos, "TCG Anadolu, dünya çapında İHA kullanabilen ilk deniz platformu olacak" dedi.

"Bu gemi hava kuvvetlerimiz için, Harpoon ve denizaltılarımızın torpidoları için kolay bir hedef ama mesele bu değil. Mesele Türkiye'nin bizi asıl ilgilendirmesi gereken bir yöne doğru nasıl ilerlediği" diyen Yunan spiker şöyle devam etti:

TCG Anadolu'yu "geleceğin tasarımı" olarak nitelendiren Theodoratos, İHA sistemlerinin ve KIZILELMA'nın yakın bir zamanda bu gemiden havalanacağını söyledi.

Baykar firması tarafından geliştirilen KIZILELMA hakkında konuşan Theodoratos, "Gelecekte iki motora sahip olacak şekilde tasarlanmış bir KIZILELMA versiyonu da var. Ukrayna'dan aldıkları motorlar bu İHA'ya 1.6 Mach seviyesinde hız verecek. Uydu yönlendirmesi de olacak, bu da bir başka nokta. Onlarca yıldır kendi uydularımıza sahip olmamız gerekirken, tek yaptığımız halen bundan bahsetmek. Bir noktada ciddileşmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

KIZILELMA'nın teknik özelliklerinden bahseden Theodoratos, şu ifadeleri kullandı:

"KIZILELMA yavaş yavaş küresel bir trend olacak. Sahip olduğu görünmezlik özelliğini artırmak için dahili olarak silah taşıyabilecek. Aynı zamanda 4-5 saatlik uçuş kabiliyetine sahip olacak. Maksimum yükseklik 40 feet ile haricen silah da taşıyabilecek. 1 tonluk yük. Bunun önemi çok büyük. Çok önemli bir güç çarpanı olacak."

Türkiye'nin odaklandığı teknolojiye vurgu yapan Theodoratos, "Bunu kesinlikle bir deniz platformuna entegre etmek istiyorlar. Bunu aklımızda tutmalıyız" dedi.