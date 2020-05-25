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Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:43:14 -
Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 40 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Eceabat ilçesi sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan ve Orta Afrika uyruklu 40 kişi, Türk kara sularına geri itildi. Gökçeada açıklarındaki sığınmacıların bulunduğu botun motoru ve benzin bidonları da alındı.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

Eceabat'a getirilen 12'si çocuk ve 12'si kadın 40 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

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