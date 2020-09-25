Yunan medyasından ezber bozan çıkış: Erdoğan dünya lideri gibi konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması Yunan medyasında geniş yankı buldu. Şaşırtan çıkışlarda bulunan Yunan medyası Erdoğan'ın bir dünya lideri gibi davrandığını ifade etti.

"Erdoğan dünya lideri gibi konuştu"

"75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Erdoğan dünya lideri gibi konuştu" diyen Yunan medyası şu ifadelere yer verildi:

"Geniş çaplı konuşmasını videokonferans yoluyla yapan Erdoğan aşırı yüksek dereceye varan Lefkoşa ve Atina hakkında olan problemlere yer verdi. Erdoğan konuşmasında bölgesel bir konferans düzenleneceğini ve Türk Kıbrıs tarafı hakkında bütün hakları ve çıkar odaklarının konuşulacağını tekrarladı."

Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili konuşmalarına da geniş yer veren Yunan medyası "Erdoğan Karabağ meselesinden nükleer enerjiye kadar birçok konuya değindi. Daha çok ilgi odağı ise İsrail oldu. İsrail'in kirli ellerini Kudüs'ten çekmesini istedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail büyükelçisi bunları duyunca kalktı ve salondan ayrıldı." dedi.

Erdoğan'ın Keşmir meselesine de değindiğini aktaran Yunan medyası "Bir dünya lideri gibi davranan Erdoğan yaklaşık 26 dakika boyunca konuştu" ifadesini kullandı.