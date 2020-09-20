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Gündem Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi IMF bataklığından kurtardığını hatırlatan Yunan medyası, ""Erdoğan için IMF'ye yeniden yönelmek bir yenilgi demektir. Kendisi başbakan olur olmaz Türkiye'yi IMF'den kurtarmıştır. Erdoğan dünyaya şu iki mesajı vermeye çalışıyor; Birincisi ekonomideki sorunlara rağmen koronavirüs ile mücadele edebiliyorum, ikincisi ise Ege ve Doğu Akdeniz'in her yerindeyim ve ben güçlüyüm." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:20:00 - 2020-09-20 11:22:51
Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye çıkışı

 yeniakit.com.tr 

Yunan medyasında Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ve dış politikası hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin koronavirüs salgınını çok iyi yönettiğini ve başarılı bir sınav verdiğini aktaran Yunan medyası, Ankara yönetiminin bu süreçte birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına rağmen Libya'da meşru hükümeti desteklemeye devam ettiğine dikkat çeken Yunan medyası Doğu Akdeniz meselesine de değindi.

"Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye Doğu Akdeniz'deki amaçlarından vazgeçmedi" diyen Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korkmadığını ve son derece kararlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yani Türkiye'nin mesajı sadece Yunanistan ve Kıbrıs'a değil tüm dünyaya. Türkiye 'koronavirüsün beni korkuttuğunu düşünmeyin ben güçlüyüm' diyor."

Yunanistan ekonomik krizle boğuştuğunu belirten Yunan medyası, ülke idarecilerinin krizden çıkma konusunda Türkiye'yi yakından incelemesini istedi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) yardım alabildiğini ancak Türkiye'nin böyle bir ihtimalinin olmadığını kaydeden Yunan medyası Erdoğan'ın Türkiye IMF bataklığından kurtardığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Sultan Erdoğan için IMF'ye yeniden yönelmek bir yenilgi demektir. Kendisi başbakan olur olmaz Türkiye'yi IMF'den kurtarmıştır. Erdoğan dünyaya şu iki mesajı vermeye çalışıyor; Birincisi ekonomideki sorunlara rağmen koronavirüs ile mücadele edebiliyorum, ikincisi ise Ege ve Doğu Akdeniz'in her yerindeyim ve ben güçlüyüm."

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Yorumlar

Yusuf abdullah

Güçlümüyüz bilmem ama haklıyız
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Cabir

Milletin gündemine gelin ey Akit, dış haberler sizi kurtaramaz, Akparti artık azınlık partisi konumundadır.Kendi tabanında ki seçmenlerine Mülakat Zulmünü uygulayıp ADALETİ yok etmiştir.
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