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Gündem Yunan medyası yazdı: Rusya Türkiye'ye karşı güç kaybediyor
Gündem

Yunan medyası yazdı: Rusya Türkiye'ye karşı güç kaybediyor

Yunan medyası, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni normalleşme adımlarının Rusya'nın Kafkasya'daki rolünü azaltacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:17:00 -
Yunan medyası yazdı: Rusya Türkiye'ye karşı güç kaybediyor

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni normalleşme adımları Yunanistan'da yankı buldu. Yunan basınında yer alan analiz yazısında, bölgesel ve küresel etkileri olacak iki ülke arasındaki normalleşmenin Türkiye'nin Kafkasya'daki konumunu güçlendireceği belirtildi.

"Türkiye'nin Kafkasya'daki konumu Rusya'nın rolünü azaltıyor"

Normalleşme sürecinde Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik tavrının izlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Yunan basını, "Türkiye'nin Kafkasya'daki konumunu güçlendirebileceği bir sır değil. Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan üçlü ilişkilerinin Rus arabuluculuğu olmaksızın ve Türk girişimleriyle normalleştirilmesi, Moskova'yı gelişmelerden uzaklaştırmakta veya en azından rolünü azaltmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye'nin rolü Rusya için Kafkasya'da bir baskı noktası haline geliyor" ifadelerini kullandı.

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