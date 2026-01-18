Yunan liderden şoke eden çıkış: "Türkiye bizi parsel parsel işgal ediyor!"

Yunanistan siyaseti, Türk vatandaşlarının stratejik bölgelerde mülk edinmesi iddialarıyla çalkalanıyor.

Yunan Çözümü Partisi lideri Kiriakos Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Dedeağaç (Alexandroupoli) merkezindeki gayrimenkul satışlarını gündeme taşıyarak hükümeti ülkeyi "kelepir fiyata" satmakla suçladı.

"25 MÜLKÜ TEK TEK BELGELEDİM"

Canlı yayında elindeki verileri paylaşan Velopoulos, sadece son iki yılda Dedeağaç’ın tam merkezinde 4.9 milyon euro değerinde 25 mülkün Türk şirket ve şahıslarına satıldığını öne sürdü.

Hiçbir denetim yapılmadığını savunan muhalif lider, "Elimde somut kanıtlar var, şirket isimleri ve sözleşmelerle Perşembe günü parlamentoda bunları tek tek açıklayacağım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI EKONOMİK İŞGALDİR"

Türkiye'deki mülk edinme yasalarıyla kıyaslama yapan Velopoulos, karşılıklılık ilkesinin çiğnendiğini belirtti.

Yunanistan'ın "Altın Vize" (Golden Visa) uygulamasının ülke aleyhine kullanıldığını savunan Velopoulos, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Demokrasi hükümeti ülkemizi yok pahasına satıyor. İsteyen herkes gelip Yunanistan'ı satın alıyor.

Bunun adı askeri değil, ekonomik işgaldir. Türkiye'nin yaptığı tam olarak budur. Yunanistan'ı bir tabak mercimek karşılığında satamazsınız!"