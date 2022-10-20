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Gündem Yunan itti, Türkler kurtardı
Gündem

Yunan itti, Türkler kurtardı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 40 düzensiz göçmen, İzmir'de kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 08:41:00 -
Yunan itti, Türkler kurtardı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.40’ta Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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