Yunan hükümetini rezil eden görüntü

Yunanistan hükümeti, okullarda öğrenim gören öğrencilere maske dağıttı. Söz konusu maskelerin boyutları ise alay konusu oldu. Sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için dahi çok büyük olan maskeler, Yunan hükümetini gülünç duruma düşürdü.

Maskelere ait görüntülerin yayınlanması sonrası Yunan yetkililer başarısızlıklarını da kabul etti. Hükümet tarafından açılan 500 bin maske ihalesini kazanan firmanın yetkili isimlerinden Yiannis Stathopoulos, Open TV’ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stathopoulos, maske boyutlarının başından beri çok büyük olduğunu kabul etti. Yiannis Stathopoulos, 10 yaş altına verilen maskelerin 10x18 cm, 10 yaş üstündeki öğrencilere ise 12x22 cm büyüklüğünde maske verildiğini söyledi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vassilis Kontozamanis da, başarısızlığın sebebinin hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

Yunan sosyal medya kullanıcıları, söz konusu maskelerin görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Görüntüler alay konusu oldu.