Yunan hava sahasını ihlal etti! Karşılık verildi
Dışişleri Bakanlığı, provokatif uçuşlar yapan Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne angajman kuralları gereği karşılık verildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, provokatif uçuşlar yaparak Didim, Datça ve Dalaman'da hava sahamızı ihlal eden Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne karşılık verildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç:
"Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir."
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