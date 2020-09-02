Yunan elçiyi kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası Akdeniz'de gerilim tırmanıyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği Yunanistan'a arka çıkarken Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek geldi.

Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görüşmede "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, kabule ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; İlham Aliyev, Yunan Büyükelçiye Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Türkiye'yi "tereddütsüz" desteklediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kabülde, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz" ifadelerini kullanan İlham Aliyev, şunları söyledi:

"Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz"

Verdiği talimatla birlikte bu konunun Azerbaycan hükümeti tarafından resmi şekilde duyurulduğunun altını çizen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülke ve Türkler bizim kardeşimizdir. Yani her konuda onlarla birlikte olacağız"