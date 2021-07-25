Yunan casustan çarpıcı açıklama: Dağlık Karabağ'da olanlar bizim de başımıza gelebilir

yeniakit.com.tr

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, canlı bağlantıyla katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ'da işgal ettikleri toprakları Azerbaycan'a teslim etmek amacıyla bölgede bulunduğu yalanını ortaya atan Kalenderidis, işgalci Ermenileri barış yanlısı gibi göstermeye çalıştı.

"Sonuçta bu oldu ama siyaseten doğru olmayan bir şekilde oldu ve çok kan döküldü. Siyasi düzeyde karar verilseydi bu önlenebilirdi" diyen Kalenderidis, Azerbaycan'ın ordusunu modern sistemlerle donatıp güçlendirirken Ermenistan'ın yerinde saydığını ve teknolojik açıdan geride kaldığını aktardı.

"Türkiye aşırı bir şekilde donatılıyor"

"Ermeniler gelişmeleri takip etmeli ve büyük güne hazırlıklı olmalılarda ancak olmadılar. Aynı şey tam olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta da oluyor" diyerek sözlerini sürdüren Yunan casus, "Türkiye'nin hava, kara ve denizde aşırı donatıldığını görüyoruz. Kendi savunma sanayilerini geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin asıl hedefi Yunanistan"

Türkiye'nin genişlemeye çalıştığını ve asıl hedefinin Yunanistan ile Güney Kıbrıs olduğunu iddia eden Savvas Kalenderidis, şunları kaydetti:

"Türkiye en büyük parçayı Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan almak istiyor. Son 20 yılda Yunanistan esasen donanımsızlaşıyor Türkiye ise hızla donatılıyor. Eğer büyük gün gelirse Ermenilerin yaşadığının aynısını yaşayacağımıza inanıyorum."

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'nda ciddi fark oluşturduğunu dile getiren Yunan casus, "Bunun yanında Azeriler savaşan birimlerini değiştirme yeteneğine sahipti. Örneğin bir Azerbaycan tugayı 1-2 gün boyunca savaştıktan sonra hemen yeri değiştiriliyordu. Azerilerde bu oldu ama Ermenilerde insan gücü olmadığı için bu olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan bu yüzden savaşı kaybetti

Ermenistan'ın ağır bir yenilgi almasında Türk SİHA'larının büyük rol oynadığını ifade eden Kalenderidis, şöyle devam etti:

"Savaşın ilk 3 gününden sonra Türk ve İsrail yapımı Azerbaycan İHA'ları Ermenilere ait tankları, savaş araçlarını, ateşli silahları, topçu silahlarını ve makineli tüfek birimlerini tespit edip vurmaya başladı. Onları hassas bombalar ile imha ettiler. Bunları hepimiz izledik."

Ermenistan'ın cephede kaybettiği silahların ve askerlerin yerine yenilerini koyamadığını ve bu nedenle Azerbaycan ordusu karşısında savaşamaz bir duruma geldiğini aktaran Kalenderidis, "Ermeniler 10-15 gün sonra savaşamaz ve saldırıları geri püskürtemez hale geldiler. Bu olaylardan sonra Rusya'nın müdahalesi oldu ve Ermenistan için bu aşağılayıcı anlaşma imzalandı.Yani diğer silah sistemlerine göre pahalı olmayan SİHA'ların nasıl bir etki oluşturduğunu gördük. Dağlık Karabağ'da 43 gün süren savaşın sonucunu belirleyen SİHA'lardı" diye konuştu.