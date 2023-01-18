Türkiye ile yaşadığı gerilime her geçen gün yeni bir madde ekleyen Yunanistan'da gündem bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'ye giden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik konuları ele alacak.

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması beklenen görüşmede önemli gündem maddesi ise Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi olacak.