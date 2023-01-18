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Gündem Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
Gündem

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye kritik bir ziyarette bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmeler gerçekleştirecek Çavuşoğlu'nun ziyareti, Yunanistan gündemine damga vurdu. Türkiye'nin ABD ile F-16 konularını görüşeceğini duyuran Yunan basını, ziyaretten duyduğu paniği manşete taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 13:10:00 -
Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

Türkiye ile yaşadığı gerilime her geçen gün yeni bir madde ekleyen Yunanistan'da gündem bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'ye giden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik konuları ele alacak.

 

Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması beklenen görüşmede önemli gündem maddesi ise Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi olacak.

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