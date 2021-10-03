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Aktüel Yunan basını yazdı: Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar
Aktüel

Yunan basını yazdı: Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar

Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, Rusya'nın Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:12:00 -
Yunan basını yazdı: Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin bir analiz yazısı yayınladı.

Analiz yazısında Ankara'nın sınır bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne karşı oluşturduğu tampon bölgenin Rusya ve Esed rejimini rahatsız ettiği ifade edilirken Esed'in tampona karşı çıkacak güce sahip olmadığı Rusya'nın da Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı belirtildi.

Yunan basını, gerekçe olarak aşağıdaki maddeleri sıraladı;

1- Türkiye, NATO bloğunun bir üyesi

2- Rusya, Suriye ikmalini Türk Boğazları üzerinden gerçekleştiriliyor

3- Türkiye'nin TürkAkım doğal gaz boru hattını bypass etme olasılığı

4- Akkuyu nükleer santrali

Bu 4 maddeden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, bölgedeki denklemlerin karışık olduğunu ifade etti.

star.com.tr

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Yorumlar

samimi

Bunlar Rusya ya gaz veriyor... yangına körükle gitme taktiği...
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