Gündem Havacılık sektöründe grev kapıda! Hükümetin emeklilik reformu pilotları havada bıraktı!
Gündem

Havacılık sektöründe grev kapıda! Hükümetin emeklilik reformu pilotları havada bıraktı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Havacılık sektöründe grev kapıda! Hükümetin emeklilik reformu pilotları havada bıraktı!

Belçika’da havacılık sektörü, hükümetin emeklilik reformu ile Avrupa Birliği havacılık kuralları arasında sıkışıp kalan pilotların grev ilanıyla çalkalanıyor. Ülkedeki tüm pilot sendikaları, bugün itibarıyla ulusal grev bildiriminin yürürlüğe girdiğini resmen duyurdu. Pilotlar, 65 yaşından sonra uçmalarının yasak olmasına rağmen emeklilik yaşının 66’ya çıkarılmasının kendilerini bir yıl boyunca gelirsiz ve güvencesiz bıraktığını belirterek bu hukuksuzluğa "dur" dedi.

Belçika'da pilotlar, Avrupa kurallarına göre 65 yaşından sonra uçamamalarına rağmen ülkede emeklilik yaşının 66 olması nedeniyle yaşanan çelişkiye tepki göstererek grev uyarısında bulundu.

Belçika'da pilotları temsil eden bütün sendikalar, Belçika havacılık sektörünün tamamını kapsayan ulusal grev bildiriminin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Açıklamada, hükümetin emeklilik reformu nedeniyle pilotların sorun yaşadığına işaret edilerek, reform kapsamında emeklilik yaşının 66'ya çıkarıldığı, buna karşılık Avrupa havacılık mevzuatının pilotların 65 yaşından sonra görev yapmasına izin vermediği ifade edildi.

 

Belçika mevzuatı ile Avrupa Birliği (AB) kuralları arasında ciddi bir çelişki bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun da sektörde hukuki boşluk yarattığı savunuldu.

Sendikalar, bu konuda hızlı ve açık adımlar atılmasını talep ediyor.

Sendikaların grev bildirimi, Belçika havacılık sektöründe çalışanların bugünden itibaren yasal olarak greve gidebileceği anlamına geliyor.

Bildirim sendikalara, uygun gördükleri anda iş bırakma, protesto veya farklı eylemler düzenleme hakkı tanıyor.

 

Ülke basınında Brussels Airlines'ın 65 yaşındaki bir pilotu kıdem tazminatı ödemeden işten çıkardığı yönünde bir haber yer almıştı.

Belçika'da emeklilik sisteminden sorumlu bakanlık ise pilotların durumunun istisnai olduğunu, söz konusu kişilerin boşluk döneminde uçuş eğitmeni olarak çalışabileceğini savunuyor.

Avrupa kararlı! Sosyal medya düzenlemeleri gittikçe yaygınlaşıyor
Avrupa kararlı! Sosyal medya düzenlemeleri gittikçe yaygınlaşıyor

Dünya

Avrupa kararlı! Sosyal medya düzenlemeleri gittikçe yaygınlaşıyor

Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!
Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!

Dünya

Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!

Avrupa borsaları kayıpta
Avrupa borsaları kayıpta

Ekonomi

Avrupa borsaları kayıpta

Avrupa’yı fetheden hız! 3 yılda 1 milyonluk rekor
Avrupa’yı fetheden hız! 3 yılda 1 milyonluk rekor

Otomotiv

Avrupa’yı fetheden hız! 3 yılda 1 milyonluk rekor

