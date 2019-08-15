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Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'

Yunan basını, Türkiye’nin kendi alanında dünyanın en iyilerinden olan Atmaca Blok-1 deniz füzelerini “sessiz sedasız bir şekilde” ülke envanterine soktuğunu duyurdu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:25
Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'

Yunan basını, “Ege’de stratejik değişiklik: Türkiye, Atmaca Blok-1’leri ateşliyor” başlıklı bir haberinde Türkiye’nin Atmaca Blok-1 deniz füzelerini “sessiz sedasız bir şekilde” donanma envanterine soktuğunu yazdı. Füzelerin beş yıl içerisinde Türk donanması tarafından kullanılacağını belirten gazete, Atmaca’nın 200+ kilometrelik menziliyle güvenli bölgeden atış yapabileceğini yazdı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews, Türkiye tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Atmaca Blok-1 deniz füzelerinin “sessiz bir şekilde” Türk donanması envanterine eklendiğini yazdı. Atmaca Blok-1 füzesi alanında dünyanın en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.

“Ege'de stratejik değişiklik"

Atmaca Blok-1’in gemiden gemiye ve gemiden karaya fırlatılabilme özelliklerine dikkat çeken ProNews, bu füzelerin ilk olarak mevcut RGM-84’lerin yerine hizmete alınacağını aktararak “Ege’de stratejik değişiklik: Türkiye, Atmaca Blok-1 deniz füzelerini ateşliyor” başlığına yer verdi.

"İlk atmacalar TCG Kınalıada'ya"

Söz konusu haberde, ilk Atmaca füzelerinin, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü olan TCG Kınalıada’ya (F-514) konuşlandırıldığı bildirildi.

“Güvenli mesafeden vurulabilecek"

Atmaca Blok-1’lerin Roketsan’ın yükleniciliğinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir kabiliyet kazandıracağını ifade eden Yunan gazete, bu anlamda radar istasyonları, petrol istasyonları, limanlar ve karargâhların güvenli bir mesafeden rahatlıkla vurulabileceğini kaleme aldı.

“5 yıl içinde bütün donanma kullanabilecek"

Atmaca’nın gelecek beş yıl içerisinde Türk donanmasındaki her araca ekleneceğini aktaran gazete, bunlar içinde yer alan (Reis sınıfı) Tip 214TN denizaltılara dikkat çekti.

Roketsan’la 2009 yılında imzalanan anlaşma ile çalışmalarına başlanan Atmaca’nın test atışlarının Kasım 2018’de sona erdiği ve aynı ay içerisinde (aslında 29 Ekim 2018) seri üretimine geçildiğini okuyucularıyla paylaşan gazete, Atmaca Blok-1’in 200+ kilometrelik menziline dikkat çekerek çeşitli özelliklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:25
  1. Atmaca Blok-1
  2. Yunanistan

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