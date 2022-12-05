Yunan başbakan Meral Akşener taktiği kullandı. Kendi ordusunu dinletti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in kendi ordusuna güvenmediği ve Genelkurmay Başkanı Floros ile Kara Kuvvetleri Komutanı Lalousis dahil askerleri dinlettiği öğrenildi. Akıllara İçişleri Bakanlığı döneminde Genelkurmay'a telekulak yerleştiren Meral Akşener geldi.

Kendi ordusunu dinletti

Yunanistan’da patlak veren telekulak skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in kendi ordusuna güvenmediği ve Genelkurmay Başkanı Floros ile Kara Kuvvetleri Komutanı Lalousis dahil askerleri dinlettiği öğrenildi.

Türkiye’ye ye karşı provokatör tavırlarını sürdüren ve Ege’de gerilimi arttıran Yunanistan bir yandan da ülkenin başbakanı Miçotakis’in telekulak skandalı ile çalkalanıyor. Yunanistan istihbarat teşkilatının İsrail menşeli Predator casus yazılım ile telefonlarını dinlendiği kişiler listesi kabardı. Miçotakis’in birçok siyasetçi ve gazetecinin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini de dinlettirdiği ortaya çıktı. Yunan gazetesi Documento dünkü sayısında Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, EYP'yi Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini dinlemek ve izlemek için kullandığını duyurdu. Gazete, 14 yeni kişinin yer aldığı dördüncü listeyi yayınladı.

Meral Akşener de Genelkurmay'a Telekulak yerleştirmişti

Meral Akşener İçişleri Bakanlığı döneminde yaptığı atamalarla Emniyet İstihbaratına FETÖ bağlantılı isimleri yerleştirmişti. Akşener’in ilk işlerinden birisi Emniyet’te üst düzey değişiklikler gerçekleştirmek oldu. Önce Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Emin Arslan görevden alındı. 12 Mart 1997 tarihinde Emniyet istihbaratının başına getirilen Bülent Orakoğlu’nun Başkanlığı, FETÖ’cü polislerin İstihbarat Dairesi’nde cirit atacağı bir ortam yaratmıştı.

Orakoğlu'nun organizasyonunun yalnızca uzaktan gözleme faaliyeti ile sınırlı olmadığı, bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın içine casus soktuğu, Mayıs ayının ortalarında Onbaşı Kadir Sarmusak skandalının patlak vermesiyle ortaya çıkacaktı.

Emniyet İstihbarat’ta polis olarak çalışan Kadir Sarmusak, askerlik görevini yerine getirdiği Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’ndan belgeleri Emniyet İstihbarat’a ulaştırmıştı.

Kadir Sarmusak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahkemesinde dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ve Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı ile birlikte casusluk suçlamasıyla yargılandı.